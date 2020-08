DJ MARKET TALK: Consumo privado britânico deve ter recuperação significativa no 3T

(DJ Bolsa)-- Depois dos fortes dados das vendas a retalho de julho, o consumo privado parece no caminho para uma recuperação significativa no terceiro trimestre, depois de uma contração recorde de 23,1% em cadeia nos três meses anteriores, diz Howard Archer, da EY ITEM Club. "A abertura total do setor do retalho está a libertar a procura acumulada, enquanto a abertura do setor da hotelaria de outros serviços do consumidor a partir do início ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

