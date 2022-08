DJ MARKET TALK: Consumo privado de França deve manter-se resiliente

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor recuperou em agosto, mas ainda continua reduzida já que está apenas três pontos acima do mínimo recorde de junho de 2013, diz Melanie Debono, economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, numa nota. O índice de confiança do consumidor de França subiu para 82 pontos em agosto, contra 80 pontos em julho. Os detalhes mostram que as perspetivas das famílias sobre a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone