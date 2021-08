DJ MARKET TALK: Consumo privado dos EUA deve abrandar com impacto da Delta

(DJ Bolsa)-- Os consumidores norte-americanos parecem estar a reduzir o consumo devido aos riscos que rodeiam a variante Delta da Covid-19, por isso o consumo geral deve desacelerar em agosto e provavelmente em setembro, diz Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM U.S. LLP. "Um dos temas que esperamos que faça parte da narrativa económica e de consumo daqui para a frente será exatamente quanto do aumento do crédito de imposto infantil é... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone