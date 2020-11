DJ MARKET TALK: Consumo privado dos EUA estagna com subida dos casos

(DJ Bolsa)-- A subida de 0,3% em cadeia das vendas a retalho de outubro, um registo abaixo do esperado, sugere que o recente aumento de casos de coronavírus por todo o país está a começar a pesar na atividade, diz Andrew Hunter, economista sénior da Capital Economics para os EUA. "Os dados de alta frequência apontam para mais fragilidade no futuro, com as refeições nos restaurantes claramente em baixa e a recuperaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

