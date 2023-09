DJ MARKET TALK: Conta corrente da Zona Euro afunda em linha com comércio

(DJ Bolsa)-- A queda da conta corrente da Zona Euro está em linha com o desempenho do comércio diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A conta corrente do bloco ascendeu a um superavit de EUR21 mil milhões em julho, abaixo dos EUR36 mil milhões do mês anterior. Esta leitura está em linha com a descida do comércio de bens, que da mesma forma mostrou uma descida do superavit, diz Vistesen.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.