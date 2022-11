DJ MARKET TALK: Conta corrente da Zona Euro passa a deficit nos 12 meses até setembro

(DJ Bolsa)-- A melhoria do balanço da conta corrente da Zona Euro em setembro foi motivada por um deficit comercial de bens mais reduzido e apesar do comércio de serviços mais fraco, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. O deficit da conta corrente da Zona Euro desceu para EUR8,1 mil milhões em setembro face a EUR26,9 mil milhões em agosto. O deficit comercial de bens recuou para EUR11 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.