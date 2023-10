DJ MARKET TALK: Contágio da restrição dos EUA na Europa tem sido limitado até agora

(DJ Bolsa)-- Parece haver evidências limitadas até agora de que a recente restrição das condições financeiras dos EUA se repercuta na Europa, afirma Shaan Raithatha, economista da Vanguard Europe. Embora as yields dos Treasurys a 10 anos tenham aumentado mais de 50 pontos base desde a última reunião do Banco Central Europeu, a 14 de setembro, as yields das Bunds a 10 anos aumentaram apenas 20 pontos base, disse Raithatha. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.