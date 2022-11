DJ MARKET TALK: Contínua pressão da ArcelorMittal no 4T não surpreende

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal confirmou uma continuação da pressão do desabastecimento dos clientes no quarto trimestre, o que não deve ser uma surpresa, dizem os analistas do Citi, numa nota de research. A empresa já tinha dito que a pressão motivada pelo desabastecimento vai levar a volumes mais baixos no quarto trimestre e que o preço médio do aço também vai descer, dizem os analistas. A empresa disse que está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.