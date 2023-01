DJ MARKET TALK: Contração alemã no quarto trimestre deve marcar início de recessão

(DJ Bolsa)-- A economia alemã deve recuar nos primeiros três trimestres de 2023, caindo numa recessão suave, refere o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer, numa nota depois dos dados do PIB do quarto trimestre. A contração de 0,2% no último trimestre de 2022 sinaliza que os consumidores não são imunes à erosão do poder de compra perante a elevada inflação e isto deve continuar no ano em frente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.