DJ MARKET TALK: Contração da Zona Euro no quarto trimestre é provável

(DJ Bolsa)-- Os índices de gestores de compras, ou PMI, preliminares para novembro contribuíram para as provas de que a economia vai contrair no quarto trimestre, com a recessão no setor dos serviços a intensificar-se, diz Jack Allen-Reynolds, economista sénior para a Europa da Capital Economics, numa nota. De acordo com a firma de research económico, a subida do PMI compósito preliminar para 47,8 pontos em novembro face a 47,3 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.