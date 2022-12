DJ MARKET TALK: Contração das vendas a retalho alemãs deve acentuar-se no 4T

(DJ Bolsa)-- O consumo privado da Alemanha começou o quarto trimestre com um pé atrás, pelo menos no setor de retalho, Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. As vendas a retalho da Alemanha caíram 2,8% em cadeia em outubro depois de uma subida revista em alta de 1,2% em setembro. As vendas caíram tanto em termos nominais como reais em outubro, um sinal de que não foi apenas a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.