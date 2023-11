DJ MARKET TALK: Contração deve seguir-se à estagnação no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido pode estar a encaminhar-se para uma recessão, apesar de a ter conseguido evitar até aqui, diz Philip Shaw, economista da Investec. O produto interno bruto estagnou no terceiro trimestre, abrandando face ao ligeiro crescimento no período anterior, devido à contração dos serviços. Esta tendência parece ser para continuar e a economia como um todo deve diminuir no quarto trimestre de 2023 e no primeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.