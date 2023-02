DJ MARKET TALK: Contração do PIB alemão prejudica esforços para evitar recessão

(DJ Bolsa)-- Embora os indicadores de confiança da Alemanha tenham recuperado em janeiro e fevereiro, embora com perda do ímpeto, isso não é suficiente para evitar uma queda do PIB no primeiro trimestre, disse o economista-chefe do Deutsche Bank para a Alemanha, Stefan Schneider. Tanto o índice de clima empresarial Ifo do país quanto os PMI tiveram pequenas melhorias em fevereiro, mas após a queda revista do PIB do quarto trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.