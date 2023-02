DJ MARKET TALK: Contração do PIB do 4T da Alemanha marca ponto inicial da recessão

(DJ Bolsa)-- Os dados da Alemanha mostraram que a economia do país contraiu 0,4% no quarto trimestre comparando com os três meses anteriores, o que marca a primeira fase do que pode transformar-se numa recessão técnica, diz o analista do ING Carsten Brzeski, numa nota. Embora a economia do país tenha mostrado mais resiliência do que o esperado, impulsionada pelo auxílio orçamental e o clima de inverno mais ameno, não garante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.