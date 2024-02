DJ MARKET TALK: Contração do Reino Unido contribui para desconforto sobre taxas

(DJ Bolsa)-- A queda da atividade económica do Reino Unido foi pior que o esperado no último trimestre de 2023, o que deixa o país com uma base mais fraca para 2024, diz o economista do Deutsche Bank Sanjay Raja numa nota. O efeito negativo do quarto trimestre vai retirar cerca de 0,2 pontos percentuais às projeções para o PIB de 2024, diz. A contração trimestral foi um fracasso significativo das projeções do PIB ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.