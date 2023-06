DJ MARKET TALK: Controlo de custos da H&M revela rumo para alvo das margens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Hennes & Mauritz, ou H&M, alcançou um ponto de viragem, com os investidores a acreditarem agora que a administração da retalhista de moda sueca recuperou o controlo dos custos e que a margem bruta está a mover-se a seu favor, diz o Deutsche Bank. A eficiência de custos subjacentes está melhor que o esperado e isso é essencial para atingir o alvo da margem de EBIT de 10% em 2024, diz o banco. O grande debate ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.