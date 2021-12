DJ MARKET TALK: Corte da LPR da China é "demasiado reduzido para ter impacto"

(DJ Bolsa)-- A decisão do banco central da China de cortar a taxa Loan Prime a um ano para 3,80% face a 3,85% "enviou um sinal da tendência de alívio de Beijing, mas o seu impacto real vai ser bastante limitado", diz o Nomura. O banco japonês diz que o corte de segunda-feira é "demasiado reduzido para ter impacto" e que a LPR a cinco anos -- a qual serve como referência para a maioria dos empréstimos hipotecá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

