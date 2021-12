DJ MARKET TALK: Corte da multa do UBS pode resultar em mais recompras

(DJ Bolsa)-- O corte da multa ao UBS por alegadamente ajudar clientes mais abastados a fugir aos impostos para EUR1,8 mil milhões, face ao veredicto inicial de EUR4,5 mil milhões, coloca o banco suíço numa forte posição para anunciar recompras, refere o Citi. O UBS já tinha provisionado cerca de $500 milhões e provavelmente vai contabilizar mais $1,5 mil milhões no quarto trimestre, mas isso deixa o UBS com cerca de $4,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone