DJ MARKET TALK: Corte de taxas do BCE ainda não está para breve apesar do abrandamento

(DJ Bolsa)-- Os sinais de recessão estão a aumentar na Zona Euro, depois de o índice de gestores de compras, ou PMI, de novembro para os serviços ter melhorado ligeiramente para 48,2 pontos, mas continua firmemente em terreno de contração, refere o economista do Commerzbank Christoph Weil numa nota. Mesmo com um aumento de 0,7 pontos percentuais para 43,8 pontos, o índice industrial também oferece poucas esperanças de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.