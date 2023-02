DJ MARKET TALK: Corte de taxas do BCE nos depósitos dos governos sem impacto no EUR

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco Central Europeu de cortar a taxa de juro sobre os depósitos dos governos para encorajar maior retirada de fundos não deve ter grandes implicações para o euro, diz o ING. "A discussão política continua muito mais central, com [a responsável do BCE] Isabel Schnabel a fazer declarações hawkish na terça-feira e a alertar contra os riscos de a inflação se tornar enraizada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.