DJ MARKET TALK: Corte de taxas do BCE pode acontecer mais cedo que tarde

(DJ Bolsa)-- A atividade económica fraca, o brusco abrandamento da inflação e a política orçamental mais restritiva da Alemanha sugerem que o Banco Central Europeu vai cortar as taxas de juro mais cedo do que mais tarde, dizem analistas do BNP Paribas Markets 360, prevendo o primeiro corte em abril. "Embora o BCE possa tentar contrariar as expectativas do mercado na reunião de dezembro, não pensamos que seja de forma explí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.