DJ MARKET TALK: Corte do BCE pode ser adiado por longo período de inflação alta

(DJ Bolsa)-- Será difícil ver cortes das taxas de juro pelo Banco Central Europeu no próximo ano, com a inflação retida acima do alvo do BCE por um longo período, refere Mark Dowding, responsável de investimento da RBC BlueBay Asset Management, numa nota. "Neste sentido, há alguma discussão sobre os riscos de estagflação entre os responsáveis de política monetária", refere. Os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.