DJ MARKET TALK: Corte do rating dos EUA deve ter impacto mínimo

(DJ Bolsa)-- O corte do rating dos EUA pela Fitch não deve prejudicar muito a atratividade dos Treasurys, diz Chang Wei Liang, estratega de forex e crédito da DBS. "Simplesmente não existe uma alternativa segura para os investidores dos EUA deterem, e estes investidores não devem reclamar sobre a diferença entre AA+ e AAA." Ainda assim, a ação pode implicar cortes seguintes ao crédito empresarial dos EUA que a Fitch ...