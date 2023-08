DJ MARKET TALK: Corte do rating dos EUA pela Fitch terá impacto de curta duração

(DJ Bolsa)-- A trajetória do governo dos EUA é preocupante, diz Steven Zeng, do Deutsche Bank, numa nota sobre a revisão em baixa da Fitch. Zeng diz que a decisão, que reduziu o rating da dívida de longo prazo dos EUA para AA+ face a AAA, não deve ter um impacto profundo nos mercados. "Uma razão é que os investidores sobreviveram ao corte da S&P em 2011 e lembram-se de terem saído sem danos", diz. Mas nota ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.