DJ MARKET TALK: Corte do requisito de reservas da China terá impacto limitado

(DJ Bolsa)-- O corte do requisito do rácio de reservas por parte do Banco Popular da China, ou PBOC, anunciado na quinta-feira, deve ter um impacto limitado, uma vez que os riscos mais significativos vêm das promotoras imobiliárias e instituições financeiras, dizem analistas do Nomura numa nota. Os analistas esperam que o PBOC anuncie mais cortes e oriente os bancos para reduzirem as taxas de depósitos ao longo do resto do ano. Mas estas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.