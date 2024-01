DJ MARKET TALK: Corte dos preços do crude pela Arábia Saudita reflete concorrência

(DJ Bolsa)-- Os cortes dos preços de crude da Arábia Saudita apontam para um enfraquecimento da procura e a concorrência de fornecedores mais baratos, de acordo com analistas do Commerzbank Research. O grande exportador de petróleo enfrenta concorrência da Rússia e do Irão, que disponibilizam crude com um desconto substancial, assim como da Venezuela depois do alívio das sanções dos EUA. As fortes exportaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.