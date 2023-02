DJ MARKET TALK: Cortes das taxas da Fed, BCE improváveis antes de 2024

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA está mais perto de sinalizar o fim da restrição da política do que o Banco Central Europeu, diz Piet Haines Christiansen, diretor do Danske Bank, numa nota. O responsável continua a prever cortes das taxas pelos principais bancos centrais apenas em 2024. Um corte das taxas pela Fed deve surgir cedo em 2024, seguido de um corte do BCE no segundo trimestre do próximo ano, diz. (emese.bartha@wsj.com) ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.