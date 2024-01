DJ MARKET TALK: Cortes de empregos do Barclays com pouco impacto na receita

(DJ Bolsa)-- Os cortes de empregos no Barclays devem ter impacto limitado nas receitas, uma vez que as funções cortadas são consideradas administrativas e centrais, disse a Shore Capital após a Sky News ter noticiado que o banco britânico cortou 5.000 empregos, de um total de 85.000. "A administração tem de garantir que não haja prejuízo aos níveis de serviço ao cliente ou aos controlos de negócios"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.