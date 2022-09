DJ MARKET TALK: Cortes de impostos no Reino Unido podem estimular inflação

(DJ Bolsa)--Os cortes de impostos do governo do Reino Unido podem atingir a libra, aumentar a inflação e levar a taxas de juro mais altas, disse a Liberum Capital. Os ministros devem descartar um aumento planeado do imposto sobre as sociedades, introduzir compras isentas de IVA para turistas e abolir a taxa de imposto sobre rendimentos acima dos 45%. Os cortes, no valor de GBP50 mil milhões ou mais, podem impulsionar o crescimento em cerca de 0,5 pontos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

