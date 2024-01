DJ MARKET TALK: Cortes de taxas agressivos devem aumentar fluxos para crédito

(DJ Bolsa)-- Os fluxos de capitais para as obrigações de grau de investimento e high-yield em euros têm subido nas últimas semanas devido à melhoria do apetite por risco à medida que os mercados descontam cortes das taxas de juro dos principais bancos centrais em 2024, referem analistas do Bank of America numa nota. "Num ano de cortes de taxas, os investidores de rendimento fixo estão a acrescentar risco via crédito"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.