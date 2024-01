DJ MARKET TALK: Cortes de taxas da Fed aproximam-se mas não estão iminentes

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, dos EUA confirmam que os cortes das taxas de juro vão surgir num futuro não muito distante, embora não necessariamente já em março, refere Felipe Villarroel, gestor de portefólio associado da TwentyFour Asset Management. "Estamos menos certos, contudo, de que isto esteja já a algumas semanas de distância na reunião de març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.