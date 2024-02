DJ MARKET TALK: Cortes de taxas da Fed, BCE terão efeitos de contágio no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- Os cortes das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu terão impacto na economia do Reino Unido e poderão influenciar as decisões de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, disse Catherine Mann, que integra o Comité de Política Monetária do banco central, num fórum na quinta-feira. "Os cortes de taxas de juro no exterior terão efeitos de contágio na economia do Reino Unido nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.