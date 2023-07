DJ MARKET TALK: Cortes de taxas da Fed estão ainda "bastante distantes"

(DJ Bolsa)-- O abrandamento da inflação norte-americana significa que é mais provável que a Reserva Federal dos EUA faça uma pausa depois do esperado aumento das taxas deste mês, mas os cortes "continuam bastante distantes", referem Sarah House e Michael Pugliese, do Wells Fargo, num relatório. O índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente homólogo de junho subiu 4,8%, contra um ganho de 5,3% em maio.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.