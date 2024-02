DJ MARKET TALK: Cortes de taxas do BCE devem ser graduais

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank Research ajustou as suas previsões para o Banco Central Europeu, estimando um ciclo de alívio mais gradual do que anteriormente, dizem os analistas do banco alemão numa nota. "Continuamos a prever o primeiro corte em abril em vez de junho, mas os dados e os comentários recentes são consistentes com um ciclo de alívio mais gradual do que estimávamos antes", dizem. O Deutsche Bank Research continua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.