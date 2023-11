DJ MARKET TALK: Cortes de taxas do BOE podem começar no segundo semestre de 2024

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve manter as taxas em 5,25% até ao segundo semestre de 2024, quando fará o primeiro corte, refere Daniel Mahoney, economista para o Reino Unido do Handelsbanken, numa nota. As taxas de juro do Reino Unido devem manter-se elevadas num esforço para conter a inflação gerada domesticamente, diz Mahoney. "A inflação [pode] manter-se abaixo de 5% em outubro, mas o rumo para a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.