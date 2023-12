DJ MARKET TALK: Cortes de taxas dos bancos centrais não devem ser agressivos em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação das economias desenvolvidas deve abrandar para 2,7% em 2024 face a 4,7% este ano, embora isso não seja suficiente para levar a cortes de taxas agressivos, refere a Pictet Asset Management. "Com os bancos centrais ainda a tentarem evitar que a inflação fique fora de controlo, a não ser que seja feito um progresso significativo em relação ao alvo, não devem entrar num ciclo agressivo de alí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.