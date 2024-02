DJ MARKET TALK: Cortes de taxas dos EUA "mais tarde e mais acentuados" que o previsto

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA vai começar a cortar as taxas em maio ou mais tarde, refere David Mericle, do Goldman Sachs, numa nota, alterando uma previsão anterior de um corte inicial em março. Mericle continua a esperar cinco cortes em 2024 e três em 2025, "porque esperamos que a inflação PCE [do índice de preços com gastos no consumo pessoal] caia pelos menos duas décimas abaixo da projeção ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.