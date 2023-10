DJ MARKET TALK: Cortes do BCE não serão discutidos apesar de ímpeto económico lento

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve sugerir que os cortes das taxas de juro ainda não estão em cima da mesa na reunião desta quinta-feira, apesar do ímpeto económico desafiante na Zona Euro, diz Julien Lafargue, estratega-chefe de mercado do Barclays Private Bank, numa nota. "Embora o progresso na frente da inflação tenha sido modesto, o ímpeto macroeconómico na Zona Euro continua desafiante -- tal como evidenciado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.