DJ MARKET TALK: Cortes do BOE podem começar mais tarde do que o esperado

(DJ Bolsa)-- Os cortes das taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, podem começar mais tarde do que o esperado pelos mercados, dizem os analistas do Nomura numa nota. Os analistas esperam que o BOE comece apenas a cortar as taxas depois de atingir o alvo da inflação de 2%, em vez de em resposta a uma economia em enfraquecimento. "Não esperamos que o BOE alivie a política até agosto de 2024, e assim que o fizer esperamos cortes de 25 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.