DJ MARKET TALK: Cortes do BOE podem ser mais acentuados do que os mercados esperam

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve manter as taxas de juro em pausa durante algum tempo, até que existam "notícias suficientes para justificar vários cortes antes que efetue o primeiro", mas assim que os cortes começarem, poderão ser mais acentuados do que os mercados esperam, refere a diretora de estratégia de taxas do HSBC para o Reino Unido, Daniela Russell, numa nota. "Pensamos que o mercado está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.