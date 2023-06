DJ MARKET TALK: Cortes dos juros da China tentam resolver receios de curto prazo

(DJ Bolsa)-- O corte na taxa de recompra reversa a sete dias da China vem numa altura de "receios crescentes sobre os riscos deflacionistas do país e a crescente pressão do pagamento da dívida por parte dos governos locais", disseram analistas do ANZ. O ANZ prevê que a taxa de empréstimo de médio prazo seja reduzida para 2,65% esta semana, seguida de um corte de 10 pontos base da taxa de juro principal a um ano na próxima semana, acrescentando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.