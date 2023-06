DJ MARKET TALK: Cortes dos juros do BCE pode chegar mais cedo do que esperado

(DJ Bolsa)-- Os mercados descontaram o primeiro corte das taxas de juro do Banco Central Europeu em meados de 2024, mas os analistas do Swedbank acreditam que a flexibilização pode ocorrer antes disso. "Acreditamos que condições financeiras mais restritas, perspetivas de crescimento mais deterioradas e queda rápida tanto da inflação nominal quanto da inflação subjacente vão levar a cortes das taxas já em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.