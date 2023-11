DJ MARKET TALK: Cortes dos juros do BCE podem chegar logo no 1T

(DJ Bolsa)-- A queda da inflação na Zona Euro e uma economia estagnada poderão justificar cortes das taxas de juro do Banco Central Europeu já no primeiro trimestre de 2024, de acordo com Matthew Landon, estratega de mercado global do J.P Morgan Private Bank. A desinflação continua claramente a um ritmo rápido na Europa, e mais rapidamente do que as expectativas do mercado ou mesmo do BCE, afirma. Landon acredita que este é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.