DJ MARKET TALK: Cortes laborais, plano de eficiência da VW dependem da execução

(DJ Bolsa)-- O acordo da Volkswagen com o conselho laboral da marca que partilha o mesmo nome sobre um plano de cortes de empregos era esperado, mas agora depende da sua execução, dizem os analistas do Jefferies numa nota. Os analistas destacam o novo alvo de poupanças de EUR4 mil milhões para a marca VW, bem como os planos de mais eficiência. "Além da redução da força laboral, a VW deve responder às ineficiê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.