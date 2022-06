DJ MARKET TALK: Covid-19, confinamentos pesam no outlook económico da China - S&P

(DJ Bolsa)-- A S&P Global Ratings diz que o ressurgimento dos casos da Covid-19 e as medidas de confinamento na China penalizam o outlook económico do país, acrescentando que as restrições rigorosas "podem danificar a economia em abrandamento do país". A S&P diz que estes aspetos, juntamente com outros fatores domésticos e externos, "pesam no ambiente de crédito, que considerávamos estarem a melhorar"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

