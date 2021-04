DJ MARKET TALK: Covid-19 não deve deixar cicatriz económica permanente

(DJ Bolsa)--Há boas razões para pensar que ao contrário de crises anteriores, a Covid-19 não vai deixar um legado de um crescimento permanentemente baixo em muitas economias, diz Neil Shearing, economista-chefe de grupo da Capital Economics. As economias ficaram mais resilientes aos confinamentos e a grande escala de estímulos orçamentais -- particularmente nos EUA -- vai motivar a procura e também reduzir o impacto na potencial ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

