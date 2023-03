DJ MARKET TALK: Credit Suisse atinge novo mínimo recorde com receios sobre SVB

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse afundaram para um novo mínimo recorde, liderando as quedas da banca europeia, depois de o colapso do Silicon Valley Bank nos EUA ter levado a novos receios de contágio no setor bancário. As ações do banco sediado em Zurique estão a cair 11% para CHF2,22, depois de terem descido 23% desde o início de março, no seguimento do adiamento do relatório e contas após uma chamada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.