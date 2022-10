DJ MARKET TALK: Credit Suisse continua "too big to fail" apesar de subida dos swaps

(DJ Bolsa)-- Apesar da discussão do mercado durante o fim de semana, a queda do preço das ações e os credit default swaps a dispararem, continua a ser altamente improvável que o Credit Suisse rebente, diz a analista da Swissquote Ipek Ozkardeskaya, numa nota. A negociação elevada dos credit default swaps do Credit Suisse -- uma forma de seguro contra a insolvência -- significa que o mercado está a descontar agressivamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.