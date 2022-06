DJ MARKET TALK: Credit Suisse dispara após notícia de possível venda à State Street

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse passaram a ganhos depois de uma notícia de um blogue suíço ter avançado que o banco poderá ser alvo de uma oferta da firma norte-americana State Street. A empresa de serviços financeiros poderá oferecer até CHF9 por ação, refere o Inside Paradeplatz, citando uma fonte conhecedora do assunto. O Credit Suisse recusou comentar a notícia à Dow Jones Newswires.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

