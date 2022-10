DJ MARKET TALK: Credit Suisse pode antecipar plano estratégico para estancar crise

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse enfrentou sérias dúvidas sobre a solidez financeira no fim de semana, mas olhando para as finanças do segundo trimestre, as posições de capital e liquidez estão relativamente saudáveis, dizem os analistas do JPMorgan Kian Abouhossein e Amit Ranjan numa nota de research. O banco suíço estabeleceu uma meta de curto prazo de um índice CET1 de 13%-14%, enquanto no final de junho era de 13,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.